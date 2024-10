Copilot za Microsoft 365 že podpira slovenščino

Microsoftov pomočnik z umetno inteligenco Microsoft 365 Copilot je kot kaže dobil dolgo pričakovano podporo za slovenski jezik. Copilot v večini priljubljenih pisarniških programov razume vprašanja, predložena gradiva in pripravlja odgovore v domačem jeziku. Preseneča pa nas, da novice o podpori slovenskemu jeziku v pomočniku Microsoft za zdaj še ni uradno objavil.

Ko je Microsoft v začetku leta uradno predstavil in ponudil pomočnika z umetno inteligenco za pisarniško zbirko Microsoft 365, bolj znan po starim imenom Office, smo slovenski uporabniki ostali večinoma razočarani, saj prvotna različica ni podpirala generativne umetne inteligence v slovenskem jeziku, ne z vprašanji, še posebej pa ne z ogovori. Neuradno je bilo obljubljeno, da podpora prihaja “nekje jeseni”.

Kot kaže, se je Microsoft držal te napovedi, saj so uporabniki Copilota 365 (krajše ime) v začetku oktobra opazili, da je pomočnik tako rekoč kar čez noč začel pravilno razumevati vprašanja in odgovarjati v slovenskem jeziku. To je precej nenavadno, saj se Microsoft običajno pri tako pomembnih mejnikih vedno najprej oglasi z najavo v javnosti. Ugibamo lahko, da smo pozorni uporabniki to pač opazili pred uradno objavo.

Po kratkem preizkusu lahko potrdimo, da podpora deluje v glavnih programih, kot so Word, Excel in Powerpoint. Edina izjema je kot kaže Microsoft Teams, ki slovenščine ne podpira v celoti. Bolj rečeno, v navadnih pogovorih (chat) bo Copilot 365 po novem pravilno odgovarjal na vprašanja, na primer naredil povzetke razgovorov v slovenskem jeziku, podpora pa se ustavi pri prepisih in povzemanju sestankov. Menimo, da je to zaradi tega, ker Teams (še) ne zna narediti prepisa zvočnih pogovorov v slovenščini, posledično pa tudi ne more delati povzetke, zapisovati naloge in druge koristna opravila, ki jih sicer zna za podprte jezike, denimo angleščino.

Zato pa zna Copilot pravilno generirati besedila v Wordu na izbrano temo, povzemati dokumente (tudi take v slovenskem jeziku) in celo izboljševati oziroma ponujati alternativne variante označenega besedila. V Excelu se lahko pogovarjamo s podatki v slovenščini, program pa zna tudi generirati dodatne vsebine v domačem jeziku. Podobno zna Powerpoint generirati predstavitve v slovenskem jeziku, na željo tudi na podlagi analize drugih dokumentov.

Ob hitrem preizkusu smo opazili, da kakovost ustvarjenih besedil solidna, a ne vselej najboljša, vsaj če primerjamo z najboljšo generativno umetno inteligenco na trgu. Toda praktičnost uporabe neposredno iz pisarniškega programa in interakcija z dokumenti vsaj delno odtehtata trenutno rahlo zaostajanje.

Pri tem velja spomniti, da Microsoft 365 Copilot ni brezplačno vključen v paket Microsoft 365. Za vsakega uporabnika je treba odšteti 28,10 evrov na mesec ali 337,20 evrov letno. Upamo le, da bo Microsoft kmalu dokončal začeto delo in ponudil podporo za slovenščino v vseh funkcionalnostih programa Teams, ne glede na to, da je v EU ta program po novem samostojen in pri novih naročilih ni del paketa Microsoft 365.