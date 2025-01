Android ščiti telefon v primeru kraje

Google je predstavil novo varnostno funkcijo za operacijski sistem Android, imenovano Identity Check, ki bo preprečevala tatovom dostop do ukradenega telefona.

Funkcija Identity Check, ki je zaenkrat na voljo za naprave Pixel z operacijskim sistemom Android 15, zahteva biometrično preverjanje identitete za dostop do določenih nastavitev, kadar nismo na zaupanja vredni lokaciji, kakršni sta dom ali delovno mesto. Med zaščitene nastavitve spadajo spreminjanje številke PIN, onemogočanje zaščite pred krajo, izklop funkcije iskanja izgubljene naprave, ponastavitev na tovarniške nastavitve in spreminjanje biometričnih podatkov. Funkcija je bila prvič predstavljena v beta različici decembra lani in je del posodobitev Pixel Drop. Google je potrdil, da bo Identity Check v prihodnjih tednih na voljo tudi za naprave Samsung Galaxy z uporabniškim vmesnikom One UI 7, kasneje pa še za naprave drugih proizvajalcev.