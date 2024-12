AMD-jevi AI pospeševalniki niso prepričali Amazona, a analitiki ostajajo optimistični

Delnice podjetja AMD so doživele padec po izjavi predstavnika Amazon Web Services (AWS), da trenutno ni dovolj povpraševanja po AMD-jevih AI pospeševalnikih za vključitev v njihovo oblačno infrastrukturo. Gadi Hutt, direktor produktov in inženiringa pri Amazonovi podružnici Annapurna Labs, je poudaril, da AWS svoje ponudbe prilagaja potrebam strank, povpraševanje po AMD-jevih rešitvah pa zaenkrat ni doseglo pričakovanih ravni.

Kljub temu AMD ostaja optimističen glede svojih zmogljivosti na področju umetne inteligence. Njihovi pospeševalniki serije Instinct so našli mesto v podatkovnih centrih nekaterih velikih igralcev, kot so Microsoft Azure, Meta, Oracle, IBM Cloud in manjša podjetja, kot sta Tensorwave in Nscale. AMD je še posebej izpostavil, da Meta ekskluzivno uporablja njihove pospeševalnike za model Llama 3.1, medtem ko je Microsoft pohvalil njihovo razmerje med ceno in zmogljivostjo za aplikacije z GPT-4 na platformi Azure.

AMD je pred kratkim predstavil svoj novi pospeševalnik MI325X, ki naj bi stranke začele prejemati že v tem četrtletju. Poleg tega je podjetje izboljšalo svoje napovedi za prihodke iz AI pospeševalnikov za leto 2024 s prvotnih 4,5 milijarde na 5 milijard dolarjev. Analitiki kljub padcu delnic za zdaj ostajajo pozitivni.

Čeprav AWS za zdaj še ne vidi potenciala v AMD-jevih rešitvah, številni drugi tehnološki velikani stavijo na njihove pospeševalnike, kar nakazuje, da bi AMD lahko kljub trenutnim izzivom dolgoročno dosegel stabilno rast. Trg poleg tega potrebuje alternativo sedanji prevladi družbe Nvidia, kar naj bi omogočilo postopno nižanje cen procesorjev za umetno inteligenco.