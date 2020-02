Kako sem postal javni sovražnik

Božiček mi je prinesel prav posebno darilo: opazoval sem lahko, kako na družbenih omrežjih klijejo teorije zarote, kako bizarne ovinke ubirajo in kako čredni nagon hrani tudi najnizkotnejše vzgibe. Imel sem sedež v prvi vrsti.

Ko sem za Monitor prvič pisal o elektromagnetnih sevanjih (Pozor sevanje, 7-8/15), članek ni vzbudil pozornosti. Drugače je bilo, ko sem razčiščeval paranojo o 5G (Teorije zarote – koga kuha 5G?, 9/19). Nekaj dejstev sem nanizal tudi na RTV v oddaji Koda (26. 11. 2019), na Arnesovi konferenci Mreža znanja (5. 12. 2019) pa sem govoril o teoretičnemu ozadju elektromagnetnih valovanj in znanih vplivih na zdravje. To je bila priložnost, da naslovim tudi zablode, ki se širijo po Facebookovih skupinah (Za Slovenijo brez 5G). Udeleženci so postavili nekaj vprašanj, na koncu pa smo bili vsi zadovoljni, da se o strahovih argumentiramo pogovarjamo. V prejšnji številki sem pogledal še, kdo služi z nepotrebnimi merjenji (Merilniki elektromagnetnih sevanj in zaslužek z njimi, 1/20).

Ko je Arnes posnetek predavanja objavil na internetu, pa je završalo. Najprej se mi je v zasebnem sporočilu oglasil anonimnež, čigar komentar iz skupine sem na predavanju izpostavil kot primer brezpomenskega lepljenja terminov z namenom sejati strah. Hudo se je razjezil in zahteval 2.000 evrov, sicer me bo tožil!

V skupini Za Slovenijo brez 5G pa se je začel pogrom. Administrator je objavil posnetek predavanja s pripisom (nelektorirano): »Pričakovano. dr. Matej Huš se je včlanil v našo skupino, da je lahko prekopiral komentar t.i. trola (torej osebe brez identitete, kar nakazuje, da je bil načrtno umeščen v stran z namenom kasnejše uporabe), pazite, komentar, ne objave v skupini, da na lastnem "predavanju" izkazuje posmeh do neodvisnih znanstvenih raziskav, ki jih jemljemo kot temelj naših prizadevanj proti tehnologiji, ki dokazano vpliva na zdravje. Kako nizko še lahko pade nekdo, ki se samoimenuje za edinega zveličavnega znanstvenika? In kako dolgo bodo mediji še sprejemali, da jim računalničarji, kemiki, fiziki in elektrotehniki pametujejo o bioloških učinkih elektromagnetnih sevanj?«

V tednu dni se je nabralo šestdeset komentarjev, bolj ali manj žaljivih, primernih za ljudi z močnim želodcem.

Razumljivo je, da so anonimni forumi običajno greznice, a žalostno sem ugotovil, da Facebook ni dosti boljši. Mešanica komentarjev je bila neverjetna – od ad hominem napadov (o izobrazbi, starosti, videzu, nastopu; najraje bi me privezali na bazno postajo) do neberljivih domišljijskih spisov. Vodja skupine mi je namenil celo objavo na Twitterju (nelektorirano): »Nova tehnika sil kontinuitete-včlanijo se v skupino, sproducirajo komentar trola, potem pa ta komentar izrabijo za javni posmeh skupini. In to naj bi bilo znanstveniki??? #MoneyMoney #MatejHuš«

Ko dobiš svoj hashtag, si v življenju res uspel.

V neki drugi Facebookovi skupini so nekaj dni pozneje s spleta sneli mojo fotografijo (na kateri sem zares mlad, hvala!) in dopisali (nelektorirano): »Dr. Matej Huš, ki je "novinar" pri reviji Monitor, ki je v lasti tednika Mladine, ki je v delni lasti Francija Zavrla, ki ima pogodbo za 5G s Huawei, vas prepričuje v 5G? Res?«

Analiza delitev te objave je pravi kažipot skupin: proti gensko spremenjeni hrani, sevanju takšnih in drugačnih oblik, Ustavimo uničevanje Slovenije itd.

Teorije zarote so zanimiv fenomen, ki je bil do konca 20. stoletja omejen na redke posameznike, zlasti družbena omrežja pa so jim dala oder. Z njimi si ljudje razlagajo dogodke onstran splošno sprejete in z dejstvo podprte razlage ali pa iščejo vzročnost v naključjih kompleksnega sveta. Osnovna premisa zarote o 5G pravi, da gre za tehnologijo, ki v interesu elit škodi prebivalstvu, zato jo propagirajo plačanci. Ni res.

Trdno verjamem, da je večina ljudi razumnih, sicer bi izbral drugačen poklic. Smo pa vsi za večino področij laiki. Razkrinkavanje teorij zarote ni pomembno zaradi 5G, ker je v resnici vseeno, ali ga postavimo danes ali čez 10 let. Vseeno je, ali ljudje verjamejo v Nezemljane in chemtrailse. Toda enak pogon imajo proticepilci, kjer šale ni več.

Prepričati prepričanih se ne da, a k sreči gre kljub glasnosti za majhno skupino ljudi. Povzročajo pa škodo, ker v svoji ihti zakrivajo resnične probleme. 5G ni zdravju škodljiv, se pa moramo pogovarjati o vplivih na družbo. Brez pesticidov bo hrane premalo, a najbolj škodljive moramo prepovedati.

Glavni problem ni strokovna izobrazba javnosti, temveč neznanje o tem, kako ločiti lažne informacije od resničnih. To izkoriščajo posamezniki s finančnim interesom, ki nudijo drage meritve elektromagnetnega sevanja in zaščito, čeprav so izmerjene vrednosti milijonkrat prenizke, da bi vplivale na ljudi. Ko pa začno deliti svoje letake po osnovnih šolah (to se je zgodilo pri nas), je treba odločno reči Ne!

Tudi prijateljica z diplomo medicine mi je na Facebooku poslala posnetek o 5G, za katerega ni vedela, da je lažen (STFN.com). Nihče je ni naučil, da na internetu forma ni jamstvo za verodostojnost. Krivdo nosi tudi Facebook, ki ne stori dovolj za zajezitev laži. V teorijo zarote namreč nihče ne začne verjeti čez noč …

Tako sem šel po Anakinovih stopinjah, postal javni sovražnik, zagovornik tehnologije uničenja, kitajski plačanec. Če kdo potrebuje ugodno kakšen kitajski pametni telefon, naj sporoči.