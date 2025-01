Furs pozna neobanke in spletne borzne posrednike

Čedalje več ljudi uporablja tuje ponudnika, kot sta Revolut in N26, ki sodelujejo tudi v mednarodnih izmenjavah podatkov. Za miren spanec moramo do konca meseca Fursu razkriti, koliko in kje smo zaslužili. A obrazcev je več.

Bliža se 28. februar, ko je zadnji rok za vložitev napovedi o obrestih, dividendah, dobičkih. Z razmahom neobank, spletnih borznih posrednikov in finančnih inovatorjev (fintech) se je povečalo število tistih, ki morajo Finančni upravi RS (Furs) predložiti napovedi. Hkrati je bilo lani leto visokih obrestnih mer in lepih časov na borzah, zato je število zavezancev močno naraslo. Ker pa podjetja ponujajo različne produkte, se tudi potrebna papirologija med njimi razlikuje. Pravzaprav izraz ni najprimernejši, saj Furs za večje število poslov zahteva, da prijavo izvedemo prek platforme eDavki.

