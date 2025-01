Dirka k idealom

Kaj bo prej množično razširjeno – brezpapirno poslovanje ali samovozeči avtomobili? Če bi sodili po trenutnem stanju, potem se zdi brezpapirno poslovanje prej uresničljiv ideal, saj ga je nekaterim podjetjem že uspelo doseči, povsem avtonomne vožnje, razen v precej natančno določenih pogojih in okoljih, pa pač še ne. Toda če hkrati pomislimo na to, da po svetu še vedno natisnemo okoli 50 bilijonov dokumentov letno, pa v to številko seveda niso všteti vsi časopisi, revije, navodila za uporabo izdelkov in cel kup drugih vsebin na papirju, je družba od vseprisotnega brezpapirnega poslovanja vendarle še zelo zelo daleč.

Vseeno pa se mi zdi desetletja star koncept brezpapirne pisarne (vse) bliže realnosti za podjetja in javno upravo. Cene strojne in programske opreme so se močno znižale. Danes ima malodane vsaka pisarna potrebno strojno opremo za digitalizacijo dokumentov v papirni obliki in s tem vstopno točko za vstop v digitalni svet. V kombinaciji s pravo programsko rešitvijo lahko to pomaga zmanjšati stroške poslovanja na številnih področjih, bodisi pri virih ali shranjevanju fizičnih dokumentov.

