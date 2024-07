Delo na zaupanje

Podjetja, ki zaposlenim omogočajo oziroma zaupajo delo na daljavo, so statistično uspešnejša. Miselni zasuk ni enostaven, zato pa je tu hibridno delo, ki olajša ta prehod.

V začetku leta 2020 se je svet skoraj čez noč dramatično spremenil. Kar naenkrat smo ostali doma, od koder smo morali tudi delati. Podjetja niso bila pripravljena na množično delo na daljavo, a so se relativno hitro, ne pa nujno tudi uspešno, prilagodila. Jasno je, da je prehod na delo od doma oziroma na delo na daljavo prinesel vrsto pomembnih sprememb v poslovni svet. Postalo je mogoč in v praksi dokazano delujoč poslovni model. Podjetja, ki so ta prehod opravila z odliko, so hitro zaznala nove koristi, ki so bile posledica dela na daljavo – predvsem je izstopala večja produktivnost zaposlenih. Še največ težav s sprejemanjem dela na daljavo so imeli vodje, saj jih je skrbela možnost spremljanja in nadzora dela zaposlenih. Strokovnjaki pa so po večmesečni izolaciji, ne zgolj delovne narave, dajali večji poudarek splošnemu zdravju in ohranjanju dobrega počutja zaposlenih. Statistika kaže, da so v marsikaterem podjetju tudi po pandemiji obdržali, vsaj kot možnost, delo na daljavo, še bolj pa jih v te spremembe silijo obstoječi in novi kadri ter talenti, ki zagovarjajo ta novi način dela.

Zakup člankov