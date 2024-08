Zmenki za igralce iger

Spletna platforma za zmenke Date Like Goblins je nova priložnost za igričarje in igričarke, da se povežejo v okolju, kjer se počutijo najbolj udobno – med igranjem svojih najljubših iger.

Platforma, ki jo bodo splavili letošnjo jesen, omogoča uporabnikom, da se povežejo prek glasovnega klepeta med igranjem iger, s čimer zagotavlja priložnost za sproščene in zabavne zmenke. Namenjena je predvsem introvertiranim, nevrodivergentnim osebam in osebam z avtizmom. Uporabniki lahko izbirajo med tremi načini: Normal (profili s fotografijami), Goblin (brez fotografij) in Halfling (prikaz fotografije le, če je med uporabnikoma obojestranska privlačnost). Za varnost je poskrbljeno s preverjanjem identitete, uporabo NSFW filtrov in osebnim odobravanjem vsebin.

Platforma bo ponujala tri brezplačne zmenke za nove uporabnike, nato pa bo potrebna naročnina, ki bo znatno nižja od drugih tovrstnih aplikacij. Kampanja na Kickstarterju omogoča različne stopnje dostopa, od neomejenega dostopa do konca leta 2024 za 10 USD do doživljenjskega dostopa za 100 USD. Platforma bo javnosti na voljo novembra 2024.