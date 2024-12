ZDA bi prepovedale skoraj 65 odstotkov vseh domačih usmerjevalnikov

Ameriška ministrstva za trgovino, obrambo in pravosodje trenutno preiskujejo kitajskega proizvajalca TP-Link zaradi domnevnih varnostnih groženj in povezav s kibernetskimi napadi, ki jih podpira kitajska vlada.

TP-Link, ki je znan po svojih cenovno dostopnih omrežnih napravah, naj bi po poročanju Wall Street Journala redno izdajal naprave z varnostnimi ranljivostmi. Poleg tega se podjetje domnevno izogiba sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki pri reševanju odkritih težav. Microsoft je oktobra 2023 objavil poročilo, v katerem je TP-Linkove usmerjevalnike označil za najpogostejše tarče napadov s tehniko, pri kateri napadalci poskušajo pridobiti dostop do naprav s privzetimi ali šibkimi gesli. Že pred tem je ameriški kongresni odbor pozval k preiskavi podjetja TP-Link zaradi domnevnih povezav s kitajsko vlado.

Podjetje naj bi naprave za nameček prodajalo pod proizvodnimi stroški, kar bi lahko kršilo ameriške zakone o preprečevanju monopola. Prepoved bi lahko stopila v veljavo že v naslednjem letu, kar bi imelo velik vpliv, saj TP-Link trenutno obvladuje skoraj 65 % trga usmerjevalnikov v ZDA. Njihovi usmerjevalniki so priljubljeni zaradi ugodne cene, njihov najnovejši Wi-Fi 7 usmerjevalnik stane okoli 108, medtem ko podobni izdelki tekmecev, kot sta Asus in Netgear, stanejo od 230 do 300 ameriških dolarjev. Naprave podjetja TP-Link so pogosto del opreme, ki jo ponuja več kot 300 ameriških ponudnikov interneta in celo vladne agencije, kot sta ministrstvo za obrambo in urad za boj proti drogam (DEA).

ZDA so že v preteklosti sprejele ukrepe proti kitajskim podjetjem zaradi varnostnih pomislekov. Leta 2019 je ameriška vlada tako prepovedala uporabo omrežne opreme podjetja Huawei. Prepoved naprav TP-Link bi bila precej bolj kritična, saj ima podjetje izjemno velik tržni delež, kar bi lahko močno vplivalo na milijone uporabnikov in več sto ponudnikov storitev interneta. Čeprav preiskava še poteka, se mnogi strokovnjaki strinjajo, da bi morebitna prepoved TP-Linkovih naprav zahtevala obsežne spremembe na trgu omrežne opreme. Medtem se uporabnikom svetujeta previdnost in redno izvajanje varnostnih ukrepov pri uporabi omrežne opreme.