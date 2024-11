Zaživel je spletni iskalnik ChatGPT

OpenAI je predstavil funkcijo spletnega iskanja v realnem času, imenovano SearchGPT, ki omogoča uporabnikom dostop do najnovejših informacij neposredno v pogovoru s ChatGPT.

Funkcija SearchGPT je trenutno na voljo naročnikom plačljivih paketov storitve ChatGPT, v prihodnjih tednih pa naj bi postala dostopna tudi brezplačnim, poslovnim in uporabnikom v izobraževanju.

SearchGPT je integriran v obstoječi vmesnik ChatGPT, ki omogoča samodejno ali ročno vključevanje spletnih rezultatov glede na vrsto poizvedbe. Pri prikazu rezultatov so na voljo interaktivni elementi, kot so grafi delnic, zemljevidi restavracij in seznami, ki uporabnike usmerjajo do prvotnih virov informacij. Funkcija je zasnovana s podporo različnih iskalnih tehnologij, vključno z Microsoftovim Bingom, pri čemer OpenAI uporablja posebej prilagojen umetno inteligentni model GPT-4o.

Z uvajanjem funkcije spletnega iskanja OpenAI zapira konkurenčno vrzel z drugimi tehnološkimi velikani, kot sta Microsoftov Copilot in Googlov Gemini, ki že ponujata spletni dostop v realnem času.