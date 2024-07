Objavljeno: 4.7.2024 07:00

Zaradi tehničnih težav ponudnika plačljive televizije so nogomet prenašali kar na YouTubu

Pravice za prenos tekem evropskega nogometnega prvenstva so draga in občutljiva dobrina, zato v Sloveniji na primer zatemnijo prenose na tujih televizijah, ki jih sicer lahko spremljamo. Podobno je v Nemčiji, kjer pa je komercialni ponudnik MagentaTV stopil v prevelike škornje. Ker je bilo zanimanje za tekmo osmine finala med Avstrijo in Turčijo tako veliko, da vsem niso mogli dostaviti signala, so na koncu tekmo prenašali kar na – YouTubu.

Omenjena tekma je bila ena redkih, za katero je imel v Nemčiji MagentaTV ekskluzivne pravice. Zanimanje za ogled pa je povsem ohromilo njihove strežnike, ki gledalcem niso več omogočali ogleda prek tehnologije IPTV. Gledalci so se znašli v čakalnih vrstah, slika in ton pa se nista nikoli naložila.

Na koncu Deutsche Telekomu ni preostalo drugega, kot da vsem naročnikom na MagentaTV posreduje povezavo do pretočne vsebine (stream) na YouTubu, kjer so prenašali tekmi. Povezava je bila sicer zasebna, torej je v iskalnikih nismo mogli najti, a se je hitro razširila po družbenih omrežjih. Na koncu je več kot pol milijona ljudi brez naročnine takisto gledalo tekmo na YouTubu, ki seveda s takšnim obiskom nima težav.

Preostale tekme bodo v Nemčiji na ogled na brezplačnih kanalih.