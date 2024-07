YouTube uvaja umetno inteligentne sezname predvajanj

Pretočna storitev YouTube Music uvaja novo funkcijo, imenovano Music Any Way You Like, ki uporablja umetno inteligenco za ustvarjanje radijskih postaj na podlagi uporabnikovih preferenc.

Funkcija Music Any Way You Like na pretočni platformi YouTube Music nam omogoča, da ustvarimo prilagojene sezname predvajanj s pomočjo preprostih pozivov, s katerimi določimo želene zvrsti, izvajalce, razpoloženja in druge želje. Tako si lahko omislimo pomirjujočo glasbo za sprostitev ali živahne melodije za vadbo, nakar nam bo umetna inteligenca ustvarila primeren seznam predvajanja, ki ustreza tem kriterijem. Funkcija je trenutno v pilotni fazi in je na voljo omejenemu številu uporabnikov, a je širša splavitev načrtovana za prihodnje mesece.

Upravitelji storitve YouTube Music upajo, da bodo z novo možnostjo povečali angažiranost uporabnikov in jim ponudili bolj personalizirano glasbeno izkušnjo, ki bo zadovoljila njihove specifične okuse in razpoloženja.