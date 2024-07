Xiaomi najboljši prenosni e-bralnik premaga s ceno

Xiaomi je predstavil svoj novi e-bralnik, Moaan InkPalm Plus, ki ponuja cenovno ugodnejšo alternativo napravam, kot je Boox Palma.

Moaan InkPalm Plus je na voljo za približno 125 USD, kar je znatno manj od 340 evrov s poštnino v Slovenijo, kolikor stane Boox Palma. Brez kompromisov seveda ne gre. Xiaomijev bralnik ima 5,84-palčni zaslon iz elektronskega papirja z ločljivostjo 276 PPI, kar je manj od 300 PPI, ki jih ponujajo Kindli, Koboti in že omenjeni prvak prenosnega e-črnila Boox Palma. Cenejši bralnik v velikosti pametnega telefona deluje na Androidu 11, ki pa ni popolnoma preveden iz kitajščine v angleščino. Ima zgolj 2 GB RAM in 64 GB notranjega pomnilnika ter šibkejšo 2250 mAh baterijo. Za razliko od Boox Palme, InkPalm Plus nima mikrofona ali kamere. Je pa je njegova cena bistveno nižja, zaradi česar je privlačna možnost za tiste, ki pri trenutnem stanju na trgu elektronskih knjig v Sloveniji iščemo cenovno ugoden e-bralnik z Googlovim operacijskim sistemom.