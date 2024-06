X po novem dovoljuje pornografijo

X, nekdanji Twitter, je posodobil svoje smernice za uporabo, ki zdaj dovoljujejo objavo odraslih vsebin, pod pogojem, da so označene in niso v vidnih mestih, kot so profilne slike ali pasice.

Družabno omrežje Elona Muska išče nove vire prihodkov po upadu prodaje oglasov in ena izmed zamisli je objavljanje odraslih vsebin, ki je z novimi smernicami za uporabo dovoljeno. Nova pravila zahtevajo, da uporabniki, ki redno objavljajo vsebine za odrasle, nastavijo svoje objave kot občutljive vsebine. Ta pravila veljajo za vse vrste odraslih vsebin, bodisi ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, fotografije ali animacije. Uporabniki, ki niso stari 18 let ali niso vnesli svojega rojstnega datuma, vsebin za odrasle privzeto ne vidijo. Platforma prav tako prepoveduje vsebine, ki promovirajo izkoriščanje, prisilo, objektivizacijo, seksualizacijo ali škodo mladoletnikom ter druga neprimerna vedenja.