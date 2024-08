Objavljeno: 7.8.2024 07:00

WordStar obujen od mrtvih

V nekih drugih časih je bil WordStar eden najbolj priljubljenih urejevalnikov besedila. Ti drugi časi so bili res drugačni, in sicer govorimo o 80. letih in operacijskem sistemu CP/M, kasneje pa je dobil tudi bolj znano verzijo za DOS. V moderne računalnike ni nikoli prispel.

To seveda ne pomeni, da ga ni bilo možno poganjati, saj obstaja kopica emulatorjev in podobnih orodij. A vendarle, dandanes skorajda nihče ne uporablja WordStarja. Redke izjeme so sicer zelo slavne, denimo George R.R. Martin. Glavna prednost, ki jo navajajo brez izjeme, je prav preprostost. WordStar ima minimalno količino navlake.

Eden izmed njegovih predanih uporabnikov je tudi pisec znanstvene fantastike Robert J. Sawyer, ki je odločen, da WordStar prikupi še komu. Pripravil je komplet, v katerega je združil navodila za uporabo, priročnike, nekaj dodatnih orodij, emulatorje, svoje trike in – WordStar 7. Paket meri 700 MB in je namenjen vsem, ki bi želeli leta 2024 uporabljati program iz leta 1999 – WordStar 7.

Prenos