Vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo je v juliju skupaj s ključnimi deležniki s področja umetne inteligence potekal prvi sestanek, ki je osnova za vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco v Sloveniji (KCUI).

Ministrstvo je sklicalo sestanek z gospodarskimi združenji ter krovnimi organizacijami akademskih in raziskovalnih institucij z namenom izmenjave mnenj o načrtovanem razpisu za vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco (KCUI). Kot je poudarila državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić, ki je vodila sestanek, gre za ukrep, ki dopolnjuje in podpira izvajanje ukrepov iz Nacionalnega programa za umetno inteligenco (NPUI).

Namen centra je krepitev in prenos vrhunskih tehnoloških kompetenc in zmogljivosti na področju uporabe umetne inteligence (UI) za podporo gospodarski, znanstvenoraziskovalni, razvojni in inovacijski dejavnosti v Sloveniji. KCUI je predviden kot konzorcij s komplementarnim strokovnim znanjem in enim koordinatorjem, ki bo skupaj s partnerji izvajal različne aktivnosti.

Na sestanku so bili navzoči predstavniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, Inštituta Jožef Stefan, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega Tehnološkega Foruma in Tehnološkega parka Ljubljana. Med razpravo so navzoči enotno pozdravili predlog KCUI ter potrebo po povezovalni vlogi centra, zato da se bo lahko bolje povezalo in krepilo kapacitete in znanja, ki jih ima Slovenija na področju UI.

Prav tako so izrazili podporo uporabni naravnanosti in osredotočenosti na višje ravni tehnološke razvitosti (TRL) tehnologij UI ter njeni odgovorni rabi. Na ta način bodo slovenska podjetja, javni sektor in druge organizacije lahko hitreje in bolj varno uvajali to pomembno tehnologijo ter tako zagotavljali višjo dodano vrednost in napredek Slovenije.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo septembra 2024 objavilo javni razpis, na katerem bo izbran en konzorcij podjetij, znanstvenoraziskovalnih in akademskih organizacij, inovacijskih in tehnoloških grozdov, nevladnih in drugih organizacij, ki delujejo na področju UI. Predvideno obdobje financiranja bo pet let (2024-2029), v višini do dveh milijonov evrov na leto. Delovanje KCUI bo lahko podprl tudi zasebni sektor v obliki javno-zasebnega partnerstva.

V naslednjih korakih se bodo zainteresirani deležniki povezali v konzorcij ter izbrali koordinatorja, ki bo vodil člane konzorcija pri pripravi projektnega predloga. Vse zainteresirane institucije, ki bi želele sodelovati pri projektni prijavi za KCUI, naj se čim prej povežejo s katero od zgoraj navedenih institucij. KCUI bo predvideno vzpostavljen v začetku decembra 2024.