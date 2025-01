Vrnitev tipkanja T9

Na sejmu CES 2025 je podjetje Direction9 predstavilo rešitev za tipkanje na pametnih televizijah, ki temelji na klasičnem sistemu T9.

Sistem T9 je na starejših mobilnih telefonih omogočal učinkovito in hitro tipkanje s pomočjo mreže s tremi vrstami številk, kjer je več črk dodeljenih eni številki. Podobno deluje tudi Direction 9, kjer uporabnik s pomočjo smerne tipke izbere črko, pri čemer se kazalec po vsakem izboru vrne na sredino, kar skrajša čas za navigacijo. Sistem vključuje tudi pametni način, ki predvideva celotne besede glede na vnesene črke, ter možnost ročnega vnosa črk.

Direction9 upa, da bo njihov sistem postal standard za tipkanje v aplikacijah na pametnih televizijah in pretočnih napravah, vendar je trenutno v fazi prototipa. Uporabniki, ki so preizkusili sistem na sejmu, so pohvalili hitrost tipkanja, ki je dosegljivo z nekaj privajanja. Nova rešitev obeta izboljšanje uporabniške izkušnje na pametnih televizijah, kjer so obstoječe tipkovnice pogosto neučinkovite.