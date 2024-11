Vračanje iz oblaka

V zadnjih mesecih se vse več podjetij odloča za repatriacijo oblačnih storitev, kar pomeni vračanje aplikacij, podatkov in storitev iz javnih oblakov nazaj v lastne podatkovne centre ali zasebne oblake. Po podatkih raziskave Barclays CIO Survey je delež podjetij, ki načrtujejo repatriacijo, narasel z 49 % v prvi polovici leta 2021 na 83 % v prvi polovici leta 2024, kar je najvišja vrednost, odkar se izvaja ta raziskava.

Glavni razlog za to spremembo je naraščajoči strošek uporabe javnih oblakov. Podjetja ugotavljajo, da so stroški, povezani z oblačnimi storitvami, postali nepredvidljivi in pogosto presegajo pričakovanja. Poleg tega nenehne spremembe in nadgradnje oblačnih storitev zahtevajo prilagoditve na strani uporabnikov, kar lahko povzroči dodatne stroške in zaplete.

Kljub temu repatriacija ni preprosta odločitev. Potreben je znaten kapital za vzpostavitev ali nadgradnjo lastne infrastrukture, kar pomeni prehod iz operativnih stroškov (OPEX) na kapitalske izdatke (CAPEX). Podjetja morajo skrbno pretehtati, ali imajo na voljo dovolj sredstev za takšno naložbo.

Poleg finančnih vidikov morajo upoštevati tudi tehnične in operativne izzive. Vzpostavitev lastne infrastrukture zahteva ustrezno znanje in kadre za upravljanje ter vzdrževanje sistemov. Prav tako je pomembno zagotoviti varnost podatkov in skladnost z regulativnimi zahtevami, kar lahko predstavlja dodaten izziv pri prehodu iz javnih oblakov na lastne rešitve.