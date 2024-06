Volkswagen dobil ChatGPT

Volkswagen je v številne svoje modele, vključno z vsemi vozili iz družine ID, novega Golfa, Tiguana in Passata, vključil funkcijo ChatGPT.

Integracija umetne inteligence ChatGPT v Volkswagnova vozila je za zdaj na voljo le v Evropi, kmalu pa bo prišla tudi v Severno Ameriko. ChatGPT je integriran v glasovno pomočnico IDO, da dopolni storitev in ji doda več funkcij. Uporabniki lahko z njo komunicirajo v naravnem jeziku, kar omogoča, da IDA odgovarja na različna vprašanja, poroča o turističnih znamenitostih, športnih rezultatih in celo pomaga reševati matematične probleme.

IDA je že prej omogočala glasovno upravljanje klimatskih naprav in navigacije, z dodatkom ChatGPT pa naj bi vse delovalo še bolj gladko. Volkswagen poudarja, da voznikom med uporabo storitve nikoli ne bo treba umakniti pogleda s ceste. Za varnost in zasebnost je poskrbljeno tako, da se anonimne poizvedbe pošiljajo v oblak samo, če jih IDA ne more obdelati sama. ChatGPT se lahko tudi popolnoma onemogoči v nastavitvah aplikacije Volkswagen. Sistem poleg angleščine podpira tudi druge jezike, kot so španščina, češčina in nemščina.