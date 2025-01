Vetrobransko steklo kot zaslon

Na sejmu CES 2025 je BMW razkril svojo najnovejšo inovacijo – sistem iDrive z naprednim 3D projiciranim zaslonom, ki pokriva celotno vetrobransko steklo.

Sistem BMW Panoramic iDrive združuje navigacijo, informacije o prometu in stanje vozila, kar voznikom omogoča, da obdržijo pogled na cesti, namesto da bi ga usmerjali na klasične zaslone. Nova tehnologija bo zamenjala tradicionalne merilnike na armaturni plošči z digitalnimi prikazi, projiciranimi neposredno na vetrobransko steklo. Inženirji podjetja BMW so sistem razvili z uporabo obogatene resničnosti, ki vključuje dodatne funkcije, kot so asistenca pri vožnji, napredno zaznavanje prometnih znakov in prilagodljiv prikaz podatkov glede na potrebe voznika. Posebna folija na steklu omogoča jasen prikaz 3D informacij, brez potrebe po posebnem vetrobranskem steklu, kar olajša zamenjavo v primeru poškodb. Novost vključuje tudi posodobljen infotainment sistem z možnostjo prilagoditve aplikacij na začetnem zaslonu in uporabo umetne inteligence za prilagajanje funkcij navadam uporabnika. BMW načrtuje tudi integracijo naravnega glasovnega upravljanja, ki bo omogočalo enostavnejše iskanje poti ali bližnjih polnilnic.

Sistem iDrive bo prvič na voljo konec leta 2025 z novim modelom razreda X, ki bo zasnovan na sveži platformi Neue Klasse za popolnoma električna vozila.