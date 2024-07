Objavljeno: 25.7.2024 18:00

V Švici mora biti koda programov za javni sektor odprta

V Švici so sprejeli zakon o uporabi elektronskih orodij za izvajanje uradnih nalog (EMBAG), ki med drugim zahteva, da je programska oprema odprtokodna. Vsi programi, ki so bili napisani za uporabo v zveznem delu javnega sektorja ali jih je morda ta celo razvil, morajo imeti kodo javno odprto.

A zgodba se je začela že pred leti. Ko je leta 2011 švicarsko vrhovno sodišče javno objavilo svojo aplikacijo Open Justitia pod licenco OSS, je razvijalec Weblaw tožil. Sledilo je desetletje razgretih javnih razprav in lobiranja, na koncu pa je bil EMBAG leta 2023 vendarle sprejet. Ta ne le da dovoljuje objavo kode, ampak to celo zahteva. Edina izjema so primeri, ko bi bilo to v nasprotju z varnostnimi interesi in ali licenčnimi pravicami tretjih strank.

Med drugim EMBAG zahteva, da se neosebni in varnostno neproblematični podatki javni objavljajo kot OGD (Open Government Data). Za zdaj je EMBAG omejen na zvezne oblasti. Izvajanje vodi Statistični urad (BFS), ki bo določal organizacijske in finančne aspekte. Zakon je začel veljati lani in se uporablja že leto dni. Prvi rezultati so vzpobudni.

ZDnet