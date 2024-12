Tudi Kitajci delajo procesorje

Kitajsko podjetje Loongson Technology je predstavilo svojo novo serijo procesorjev 3C6000.

Procesorji 3C6000 naj bi se po zmogljivosti kosali z Intelovim 32-jedrnim procesorjem Xeon iz leta 2021, imenovanim Ice Lake. Novi procesorji so del ambicioznega načrta podjetja Loongson Technology, da postane konkurenčno globalnim velikanom, kot sta AMD in Intel. Napovedali so tri različice procesorjev: 3C6000/S, ki se po zmogljivosti ujema z Intel Xeon 4314, 3C6000/D s 32 jedri ter 3C6000/Q s 64 jedri, ki bo na trg prišel leta 2025. Procesorji serije 3C6000 podpirajo do 128 procesnih niti in so zasnovani za uporabo v strežnikih ter za naloge umetne inteligence, simulacije in analize velikih podatkov. Kljub omejitvam ZDA pri izvozu naprednih čipov in opreme na Kitajsko je Loongson dokazal, da je mogoče razvijati konkurenčno tehnologijo. Serija 3C6000 vključuje inovacije, kot so podpora za GPGPU operacije in DDR4-3200 × 4 pomnilniške konfiguracije, kar omogoča učinkovitejše delovanje v zahtevnih aplikacijah.

Poleg tega je podjetje razkrilo, da je zaključen razvoj procesorja 2K3000, ki bo na voljo po testiranju ter da načrtujejo predstavitev grafične kartice 9A1000 leta 2025. Napredek označuje pomemben mejnik v kitajski industriji polprevodnikov, ki si prizadeva zmanjšati odvisnost od tujih proizvajalcev.