Tudi Apple z luknjo za fotoaparat

V spletu so se pojavile govorice, da bo Apple v prihodnjih telefonih opustil zarezo.

Namesto zareze bosta na prednji strani v zaslonu dve luknji, ena za prednji fotoaparat, druga za tipala, namenjena prepoznavanju obraza (in s tem tudi odklepanju telefona). To naj bi prišli s prihodnjimi iPhone 14, torej letos jeseni. Bojda bo novost sprva le na telefonih iPhone Pro in Pro Max. Nekateri proizvajalci telefonov Android že ponujajo prednje kamere, skrite pod sam zaslon (denimo Xiaomi), kdaj bo Apple prišel do česa takega pa bomo še videli, očitno gredo po manjših korakih.