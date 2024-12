Tipkovnica, ki stane več kot računalnik

Pri podjetju Serene Industries so predstavili luksuzno mehansko tipkovnico Icebreaker.

Tipkovnica Icebreaker je v celoti izdelana iz enega kosa CNC-obdelanega aluminija, z zamenljivimi aluminijastimi tipkami in prilagodljivo RGB osvetlitvijo. Naročila zanjo že zbirajo, cena pa se začne pri 1.500 ameriških dolarjih za osnovno žično različico, medtem ko različica z magnetnimi stikali in brezžični model s podporo Bluetooth staneta 1.600 USD, kar je primerljivo s ceno novega 14-palčnega MacBook Pro. Tipkovnica je na voljo v dveh barvah, prozorni ali črni, pri čemer slednja stane dodatnih 500 dolarjev. Serene Industries načrtuje začetek proizvodnje po zaključku prednaročil 28. januarja.

Tipkovnica je zasnovana v obliki klina, ima postavitev s 65 % tipk in dimenzije 450 x 44 x 24 mm. Vključuje ergonomsko oblikovane in rahlo teksturirane tipke, integrirano vrtljivo kolo EC11 ter dvojne silikonske dušilce za zmanjšanje hrupa in vibracij. Baterija kapacitete 4.000 mAh omogoča do tri mesece delovanja. Med dodatnimi funkcijami so mikro perforacije na tipkah za osvetlitev LED in pritrdilne točke za dodatke, kot so stojala za monitorje. Po besedah ustanovitelja podjetja Serene Industries, Denisa Agarkova, je oblikovanje tipkovnice Icebreaker navdihnila newyorška stavba Flatiron. Agarkov je želel ustvariti tipkovnico, ki bi izstopala iz množice s svojo edinstveno in provokativno obliko.

47PW42ntWHQ