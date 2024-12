Telefoni Pixel 6, 7 in Fold bodo še naprej deležni posodobitev

Google je potrdil, da bodo telefoni serij Pixel 6, Pixel 7 in Pixel Fold prejeli dve dodatni nadgradnji operacijskega sistema Android.

Kupcem telefonov Pixel 6, 7 in Fold je Google sprva obljubil tri leta podpore z novimi posodobitvami operacijskega sistema, a je sedaj lastnike omenjenih naprav razveselil s podaljšanjem tega roka. S tem bodo starejši Pixli skupaj imeli zagotovljenih pet celotnih nadgradenj Android OS, kar je dve leti več, kot je bilo prvotno obljubljeno.

Spremembo so uradno potrdili z objavo posodobljenega dokumenta podpore, kjer je navedeno tudi, da lahko uporabniki v podaljšanem obdobju pričakujejo nove funkcije prek storitve Pixel Drops. Na ta način bodo telefoni Pixel 6, Pixel 6a, in Pixel 6 Pro deležni Androida 16 in 17, medtem ko bodo modeli Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro in Pixel Fold prejemali nadgradnje vse do Androida 18.

Podaljšana programska podpora kaže Googlov trud, da izboljša uporabniško izkušnjo lastnikov naprav Pixel, kar sovpada z večjo usmeritvijo v dolgoročno podporo, ki jo je Google predstavil pri serijah Pixel 8 in Pixel 9. Novica predstavlja pozitiven korak za obstoječe uporabnike naprav Pixel, saj zagotavlja večjo varnost in nove funkcije dlje časa.