Synology poziva k nadgradnji svojih naprav

Pri podjetju Synology so odkrili in odpravili več ranljivosti v svojih izdelkih.

Podjetje Synology je v okviru varnostne pobude konec oktobra sponzoriralo dogodek Pwn2Own Ireland 2024 in na njem aktivno sodelovalo z varnostnimi raziskovalci. S skupnimi močmi jim je uspelo odkriti in odpraviti več ranljivosti v svojih izdelkih. Čeprav najdene varnostne luknje trenutno niso aktivno izrabljene, Synology močno priporoča vsem administratorjem naprav, da takoj posodobijo sisteme. Zaradi resnosti in obsega določenih ranljivosti je posodobitev ključna za zaščito sistemov.

Tabela z varnostnimi obvestili in prizadetimi izdelki Synology: