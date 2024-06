Synology ponuja tudi naprave za varnostno kopiranje

Podjetje Synology, znano po svojih omrežnih pomnilniških sistemih NAS je vstopilo na trg specializiranih naprav za varnostno kopiranje, z družino izdelkov AutoProtect, kjer bodo s pridom izkorsili bogate izkušnje na področju upravljanja in hrambe podatkov.

Tajvanski proizvajalec je na največjem tehnološkem dogodku v Aziji, a zanje tudi domačem sejmu Computex 2024 predstavil novo linijo naprav za varnostno kopiranje, imenovano ActiveProtect. Te naprave združujejo programsko opremo za varnostno kopiranje z orodji za centralizirano upravljanje podatkov, kar omogoča podjetjem boljšo zaščito in upravljanje njihovih podatkov.

Synologyjeva rešitev cilja predvsem na enostavnost uporabe in nižje stroške, saj naprave vključujejo kombinacijo trdih diskov in SSD-jev. ActiveProtect naprave omogočajo varnostno kopiranje podatkov iz strežnikov, delovnih postaj ter storitev SaaS, kot je Google Workspace. Upravljanje je poenostavljeno z eno samo konzolo, ki omogoča določitev želene stopnje odpornosti podatkov in hitro obnovitev, na primer v primeru okužb z izsiljevalsko programsko opremo.

Kljub dolgoletni prisotnosti na trgu varnostnih rešitev Synology doslej ni postal enakovreden konkurent glavnim igralcem, kot so Veeam, Veritas in CommVault. Vendar pa verjamejo, da bodo z novo linijo naprav in nižjimi stroški prepričali uporabnike, ki uporabljajo razpršena orodja za varnostno kopiranje. Agresivno nastopajo tudi s cenovno politiko, saj uvajajo letno naročnino glede na kapaciteto varovanih podatkov, kar utegne biti cenovno bolj ugodno kot pri tekmecih.

Poleg tega Synology načrtuje širitev svoje ponudbe s skalabilnimi NAS napravami, ki bodo prvič omogočale tudi shranjevanje objektov, kar bo na voljo v začetku leta 2025. S temi inovacijami Synology krepi svojo pozicijo na trgu in se pripravlja na prihodnje izzive na področju zaščite podatkov.