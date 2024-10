Stoječe mize so prej škodljive kot koristne

Raziskave kažejo, da stoječe mize, priljubljene kot rešitev za zmanjšanje časa sedenja, morda niso tako koristne, kot se je sprva mislilo.

V sodobnem času ljudje preveč sedimo. Še posebej to velja za računalničarje, ki smo venomer na preži, kako izboljšati naš delovni prostor. V zadnjih letih so se kot priljubljena rešitev za zmanjšanje tveganj, povezanih z dolgotrajnim sedenjem, pojavile na trgu mize, za katerimi uporabnik stoji namesto sedi. Takoj so postale prodajna uspešnica. Vendar nove raziskave kažejo, da te mize morda niso tako koristne, kot smo sprva mislili, in bi lahko bile celo škodljive za zdravje. Študija, ki so jo izvedli v Avstraliji, je spremljala več kot 83.000 udeležencev in ugotovila, da dolgotrajno stanje na delovnem mestu ne izboljšuje zdravja srca, temveč lahko celo poveča tveganje za težave s krvnim obtokom. Med najpogostejšimi težavami, povezanimi z dolgim stanjem, so bile krčne žile in omotica ob vstajanju.

Ob širokem prepričanju, da je sedenje novo kajenje, so mnogi verjeli, da bo stacionarno stanje zmanjšalo tveganje za bolezni srca, debelost in sladkorno bolezen. Stoječe mize so postale trend kot preprost način za zmanjšanje časa sedenja, vendar se zdi, da so bile te domneve prehitre. Raziskave, ki so sprva podprle uporabo stoječih miz, so bile omejene in niso vključevale dolgoročnih učinkov na zdravje. Sodobna študija, v kateri so udeleženci nosili naprave za spremljanje časa sedenja, stanja in gibanja, je pokazala, da zgolj povečanje časa, preživetega v stoječem položaju, ne izboljša zdravja srca. Poleg tega lahko dolgotrajno stanje povzroči nabiranje krvi v nogah, kar vodi do težav, kot so krčne žile.

Rezultati študije poudarjajo, da preprosto menjavanje sedenja s stanjem ni dovolj za zdravje. Naše telo potrebuje redno gibanje, zato je za optimalno počutje najbolje, da menjamo položaje in dodajamo kratke gibalne premore čez dan. Majhni koraki, kot so krajši sprehodi, raztezanje ali kratka telesna vadba, lahko zmanjšajo tveganje za zdravstvene težave, povezane s sedenjem ali stanjem.