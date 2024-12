Objavljeno: 18.12.2024 07:00

Srbska obveščevalna služba na telefone novinarje namešča spyware NoviSpy

Nov kos spywara z imenom NoviSpy, ki lahko prizadene naprave s Qualcommovimi čipi, uporablja tudi srbska država. V Amnesty International so ga odkrili na telefonu, ki ga je uporabljal srbski neodvisni novinar Slaviša Milanov.

Februarja so ga pridržali na domnevno rutinskem pregledu. Ko so mu vrnili telefon, ki ga je pustil na recepciji policijske postaje, je ugotovil, da sta prenos podatkov in Wi-Fi izključena. Telefon je zato odnesel na Amnesty International in zahteval analizo. Ta je kasneje pokazala, da je okužen s spywarom NoviSpy, ki izrablja ranljivost v gonilniku za Qualcommov Digital Signal Processor. Ranljivost je bila zakrpana novembra.

NoviSpy uporablja srbska obveščevalna agencija BIA. Telefone odklenejo z orodji podjetja Cellebrite, kadar jih imajo v fizični posesti, nato pa nanje namestijo Novi Spy. Cellebrite izkoristi ranljivost v DSP, ki omogoči odklep. Spyware potem komunicira z IP-ji, ki pripadajo BIA in pošilja informacije. Podatki Amnesty International kažejo, da je NoviSpy nameščen na več sto telefonih v Srbiji.