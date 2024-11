Objavljeno: 27.11.2024 05:00

Sony naj bi pripravljal prenosno verzijo PlayStationa 5

Sony naj bi razvijal prenosno verzijo konzole PlayStation 5, neuradno poroča Bloomberg. Ob tem dodajajo, da je razvoj še v zelo zgodnji fazi in da bo do končnega izdelka – če se bo ta sploh udejanjil – preteklo še nekaj let.

Pred letom dni je Sony izdal konzolo PlayStation Portal, na kateri lahko igramo igre s PlayStationa 5, če je naprava na istem lokalnem omrežju. Nedavno pa je Sony posodobil konzolo, da omogoča tudi pretočno igranje s Sonyjevih strežnikov, če imamo naročnino na PlayStation Plus.

Prenosne konzole postajajo modne, saj je tudi Microsoft domnevno že globoko v razvoju prenosnega Xboxa, Nintendov naslednik Switcha pa bo prav tako prenosen oziroma vsaj hibriden. Switch je leta 2017 začel ta trend, k čemur je prispeval tudi Steam Deck leta 2022. Prenosne konzole se zadovoljijo tudi z nižjo ločljivostjo, denimo 1080p. To je konec koncev tudi nujno, saj stisniti vso strojno opremo PlayStationa 5 v prenosno verzijo ni enostavno, morda celo ni izvedljivo.