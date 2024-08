Skriti velikan računalništva v oblaku

Čeprav ga poznamo kot diskontnega prodajalca živil in drugih izdelkov za gospodinjstvo, je v zadnjih treh letih postal največji ponudnik storitev v oblaku v EU. Zgodba ni tako neobičajna, saj je bil tudi Amazon nekoč trgovec s knjigami, nato trgovec in sedaj pomemben igralec v oblaku. Enako velja za – Lidl.

Začeli so brez velikih načrtov. Leta 2021 so postavili sistem v oblaku za lastne potrebe, ker v Evropi niso našli ustreznega ponudnika. Podatke so želeli ohranjati izključno v Nemčiji in Avstriji, kjer je zakonodaja o zasebnosti strožja kot v ZDA. A ker takšnega ponudnika ni bilo, so sistem postavili sami. In pri tem so bili zelo uspešni.

Divizija Schwarz Digits, ki je del koncerna Schwarz – lastnik blagovnih znamk Lidl in Kaufland – je imela lani že 1,9 milijarde dolarjev prihodkov ob 7500 zaposlenih. Vodja Christian Müller je potrdil, da sprva sploh niso želeli komercializirati svojega izdelka, medtem ko danes zelo hitro raste. Med njihovimi strankami so tudi SAP, klub Bayern München in luka Hamburg. Schwarz Digits investira tudi v umetno inteligenco in prevzema obetavna podjetja, saj želi postati pravi konkurent Googlu, Microsoftu in Amazonu.

Irish Times