Sistem za plačevanje s kriptovalutami se razširja po Sloveniji

Področje kriptovalut se je zadnjih par let ponovno nekoliko umaknilo iz javne zavesti, a razvoj teče dalje, med drugim tudi s slovenskim sistemom plačevanja GoCrypto.

Sistem so razvili pri zagonskem podjetju Eligma, katerega soustanoviteljica je družba BTC, omogoča pa enostavno plačevanje s kriptovalutami, kjer prejme prodajalec lokalno valuto. Kupec z mobilno denarnico, v kateri hrani kriptovalute, le prebere QR kodo nakupa in potrdi transakcijo. Sistem je zabeležil novi mejnik, saj so sprejeli že tisočo lokacijo v Sloveniji, na voljo pa je v 13tih državah, od tega desetih v EU in treh v Južni Ameriki.

Vrednost Bitcoina je s prihodom koronavirusa sredi marca sicer padla z okoli devet tisoč evrov na slabih pet tisoč, a se od takrat pobira in je v času pisanja ponovno nekaj čez devet tisoč evrov.

Mfng9ieRkVs