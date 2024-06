SAP širi uporabo umetne inteligence v poslovnih rešitvah

SAP, ena izmed vodilnih svetovnih podjetij na področju programske opreme za podjetja, načrtuje širitev uporabe svojega generativnega AI pomočnika Joule na več svojih poslovnih aplikacij. Obenem so najavili številna partnestva, s katerimi bodo svoje rešitve še izboljšali in povezali z drugimi digitalnimi pomočniki.

Na nedavni konferenci Sapphire je SAP napovedal, da bo do konca letošnjega leta digitalni pomočnik Joule na voljo v aplikacijah, kot so SAP Ariba in SAP Analytics Cloud. Poleg tega SAP načrtuje integracijo Joule z Microsoftovim Copilotom, kar bo omogočilo izmenjavo vsebin med Microsoft 365 in SAP aplikacijami, s čimer bodo uporabniki deležni še boljših priporočil in povečane produktivnosti.

Joule, ki je bil lansiran septembra 2023, je že vgrajen v nekatere SAP-ove rešitve, kot so SAP SuccessFactors in SAP Start. Sedaj bo v drugi polovici leta 2024 vključen tudi v SAP S/4HANA Cloud, SAP Business Technology Platform, nizkokodno orodje SAP Build, SAP Integration Suite,SAP Ariba in Analytics Cloud. Na ta način bodo uporabniki lahko hitreje ustvarjali zahteve za ponudbe, saj bo Joule upošteval različne dejavnike, kot so stroškovna učinkovitost, vpliv na okolje, lokalne predpise in pretekle transakcije.

SAP-ova strategija vključevanju umetne inteligence se ne ustavi pri Jouleu. Podjetje je nedavno razširilo svoje partnerstvo z Microsoftom, kar vključuje uporabo Azure OpenAI Service API za izboljšanje procesov zaposlovanja in razvoja zaposlenih. Sodelovanje bo omogočilo ustvarjanje ciljanih opisov delovnih mest in personaliziranih učnih priporočil, kar bo vodjem pomagalo pri optimizaciji njihovega dela.

SAP tudi sodeluje z Amazonom, Google Cloudom in Meto, da bi svoje AI rešitve še izboljšal. Te integracije omogočajo bolj prilagojene analitične aplikacije in izboljšano prevajanje poslovnih zahtev. Z vključitvijo večjezične podpore, ki bo kmalu omogočala interakcijo v nemščini, španščini, francoščini in portugalščini, SAP poudarja svojo globalno usmerjenost in potrebo po večjezičnem AI pomočniku.

Kljub novim napovedim pa analitiki na predstvaitvi niso bili preveč navdušeni. Po njihovem mnenjuSAP ni predstavil dovolj primerov uporabe in dokazil o donosnosti naložb v AI, kar bi konferenčni obiskovalci pričakovali. Analitiki menijo, da stranke potrebujejo več primerov dejanske uporabe in rezultatov, kar so nekateri SAP-ovi konkurenti, kot je Oracle, že storili pred enim letom.