Rusija razvija lastno igralno konzolo

Rusija si prizadeva za tehnološko neodvisnost z razvojem lastne igralne konzole.

Anton Gorelkin, namestnik predsednika Odbora za informacijsko politiko v Državni dumi, je razkril, da Ministrstvo za industrijo in trgovino razvija domačo konzolo, opremljeno s procesorjem Elbrus in operacijskim sistemom Aurora ali Alt Linux, ki sta ruski različici Linuxa. Procesor Elbrus, zasnovan za obrambne in kritične infrastrukturne aplikacije, ne dosega zmogljivosti procesorjev Intel, AMD ali Arm, niti konzol PS5 ali Xboxa. Konzola naj bi podpirala domače videoigre, kar pomeni, da bo Rusija morala razviti tudi lasten ekosistem razvijalcev. Istočasno razvijajo napravo Fog Play, namenjeno igranju iger prek oblaka, s katero bodo uporabniki dostopali do visoko zmogljivih oddaljenih računalnikov.

Oba projekta sta del širšega prizadevanja Rusije za digitalno suverenost, ki se je okrepilo po uvedbi zahodnih sankcij zaradi invazije na Ukrajino. Kljub temu ostaja Rusija močno odvisna od kitajske tehnologije, kar ogroža njeno tehnološko neodvisnost.