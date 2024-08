Objavljeno: 6.8.2024 06:00

RomHacking.net se poslavlja

Spletna stran RomHacking.net, ki je bila dve desetletji osrednji naslov za odpravljanje težav s starimi igrami, iskanje novih modifikacij, prevodov, inačic in druge vrste pomoči, se poslavlja. Prihodnji teden bo RomHacking.net nehala delovati, dasiravno naj bi še nekaj časa vztrajala v zamrznjeni obliki.

Obvestilo o slovesu so na svoji strani objavili že v četrtek. Zapisali so, da so v dveh desetletjih dosegli vse, kar so želeli, in še več. Popularizirali so hekanje ROM-ov, vzpostavili so največjo skupnost na svetu in največjo bazo ROM-ov, a časi so se spremenili. Naslednikov niso uspeli najti, zato bo stran morala iti počivat. Ustanovitelj strani Nightclawer je ob tem dejal še, da pogreša stare čase, manjšo skupnost, bolj povezano skupnost, prijaznejšo skupnost.

Vsebina strani – razen uporabniških profilov – je odromala na Internet Archive. Na originalni strani bodo ostali forumi in novice, vse ostalo pa bo zgolj v načinu za branje. Twitterja in Discorda ne bo več v uradni obliki.

Gideon Zhi, ki je vrsto let deloval na strani, je sicer do NightCrawlerja kritičen. Poudarja, da verjame njegovi izčrpanosti in izgorelosti, a da je za to odgovoren predvsem sam, ker je bil obseden z nadzorom.

RomHacking