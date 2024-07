Retro ura s pametjo

Casio WS-B1000 je pametna ura, ki združuje retro oblikovanje in osnovne funkcije za sledenje telesni dejavnosti.

Preprosta in poceni ura, ki stane zgolj 60 evrov in se dobi tudi na sončni strani Alp, ponuja Bluetooth povezljivost s telefonom, sledilnik korakov ter klasične funkcije, kot so štoparica, alarmi in opomniki za gibanje. LCD zaslon z osvetlitvijo ter preprostost funkcij jo naredijo privlačno za tiste, ki iščejo enostaven način sledenja svoji aktivnosti brez prevelike tehnološke zapletenosti.

Ura je zelo lahka (36 gramov) in jo napaja CR2016 baterija, ki zdrži približno dve leti. Zaradi pomanjkanja naprednih tipal in zmožnosti je primerna za ljudi, ki želijo enostavno sledenje korakom in osnovno funkcionalnost ure, brez obremenjenosti z dodatnimi cilji in podatki. Casio WS-B1000 je tako odlična izbira za ljubitelje preprostosti in retro estetike z željo po fitnesu.