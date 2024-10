Razer želi z novo podlogo in slušalkami izboljšati igralsko izkušnjo s tresljaji

Razer stavi na izboljšano igralsko izkušnjo s posredovanjem povratnih informacij v obliki tresljajev (ang. haptic feedback).

Razer je predstavil novo podlogo za igričarski stol Freyja, ki stane 300 USD, in je že na voljo za nakup. Podloga deluje kot razširitev vibracij, ki jih sicer ponujajo igralni kontrolerji, vendar tokrat z večsmernimi vibracijami, ki jih ustvarja šest naprednih motorjev za ustvarjanje tresljajev, nameščenih za in pod igralcem. Podloga se povezuje preko Bluetootha ali preko brezžične povezave Razer HyperSpeed, vibracije pa se prožijo na podlagi zvočnih signalov iz iger, glasbe ali filmov. Nekatere igre, kot so Final Fantasy 16, Silent Hill 2 in Stalker 2, posebej podpirajo tehnologijo Razer Sensa HD za poglobljeno izkušnjo tresenja.

Poleg tega je Razer lansiral tudi slušalke Kraken V4 Pro, ki prav tako ponujajo povratne vibracije, prilagojene za glavo. Slušalke podpirajo več načinov povezovanja, vključno z Bluetoothom, brezžično povezavo Razer HyperSpeed ter preko kablov USB in 3,5 mm. Kraken V4 Pro vsebuje tudi nadzorno škatlo OLED za prilagajanje vibracij, vhodov in svetlobnih efektov RGB. Cena slušalk znaša 400 USD, prve dobave pa se bodo začele 7. oktobra.