Qualcomm izgubil licenco, nič več Snapdragonov?

ARM je Qualcomm obvestil, da s 60-dnevnim odpovednim rokom preklicujejo njegovo licenco za razvoj lastnih procesorjev na arhitekturi ARM. Najnovejši korak v sporu med podjetjema bi lahko imel tektonske posledice za trg pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav, ki v veliki meri uporabljajo prav te procesorje.

Za zdaj sicer ni še nič dokončnega, saj se podjetji še lahko spravita. ARM sicer trdi, da Qualcomm že dve leti krši pogodbo in da jim ni preostalo drugega. Qualcomm pa poudarja, da gre za izsiljevanje dolgoletnega partnerja.

Da bi razumeli zgodbo, najprej ponovimo, katere vrste licence obstajajo. ARM razvija lastne dizajne, ki jih lahko podjetja uporabijo neposredno, če imajo licenco TLA (Technology License Agreement). Druga možnost pa je ALA (Architecture License Agreement), ki podjetjem dovoljuje razvoj svojih dizajnov procesorjev na arhitekturi ARM. Podjetje je Snapdragonu preklicalo slednjo.

Jabolko spora je nakup podjetja Nuvia, ki ga je Qualcomm kupil leta 2021. ARM trdi, da bi bil moral Qualcomm skleniti novo pogodbo o licenciranju in ne zgolj uporabljati stare. Nuvia je imela licence, ki so bile neprenosljive. Qualcomm to vidi drugače, saj naj bi bil preprosto pravni naslednik Nuvie in s tem upravičen do uporabe vseh njenih licenc. Podjetji sta zato vpleteni v tožbo, za katero bo narok 16. decembra. ARM pa izvaja pritisk na Qualcomm, trdijo v podjetju.

Arhitektura ARM postaja čedalje pomembnejša. V mobilnem segmentu je že zmagala, prihaja pa tudi na prenosne in namizne računalnike, saj tudi Microsoft razvija Windows for ARM. Novi računalniki Copilot+ so za zdaj izključno na ARM, variante za x86 pa šele prihajajo. Tudi zato je nadzor nad platformo ARM tako zelo pomemben.