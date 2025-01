Prihaja Switch 2!

Nintendo je uradno napovedal dolgo pričakovano igralno konzolo Switch 2.

Japonski velikan v svetu iger je na spletišču YouTube objavil videoposnetek, ki razkriva, da bo nova konzola omogočala združljivost z igrami trenutne generacije. V napovedniku smo med drugim izvedeli tudi nekaj podrobnosti o oblikovanju, večjem zaslonu in novih nadzornih ploščkih Joy-Con, ki se bodo na konzolo pritrdili z magneti in majhnim priključkom. Cena, tehnične specifikacije in igre za konzolo Switch 2 za zdaj ostajajo neznanka, saj bo več podrobnosti o prihajajoči konzoli razkritih na posebnem dogodku Nintendo Direct, ki bo potekal 2. aprila 2025.

Z objavo napovednika je konec večmesečnih ugibanj o novi konzoli. Predsednik Nintendo Shuntaro Furukawa je sicer že junija 2024 napovedal, da bo naslednik nadvse uspešnega Switcha predstavljen do marca 2025.

Več podrobnosti bomo izvedeli že kmalu!

itpcsQQvgAQ