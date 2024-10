Prihaja prvi barvni Kindle

Amazon je uradno predstavil štiri nove modele e-bralnikov Kindle, pri čemer izstopa prvi barvni Kindle, imenovan Kindle Colorsoft Signature Edition.

Prvič bo na voljo Amazonov bralnik z barvnim zaslonom, ki omogoča prikaz živahnih barv za naslovnice knjig in poudarjeno besedilo. Naprava omogoča tudi povečevanje slik z ostrim in jasnim prikazovanjem vsebine. Poleg tega je bralnik vodoodporen, omogoča brezžično polnjenje, hitrejše obračanje strani in ima do 8 tednov trajanja baterije. Kindle Colorsoft Signature Edition bo na voljo za 280 USD, prvi kupci pa ga bodo prejeli 30. oktobra.

Amazon je predstavil tudi drugo različico bralnika Kindle Scribe, ki poleg branja vključuje funkcijo za beleženje zapiskov. S 300 ppi zaslonom, ki je zasnovan tako, da ponuja občutek pisanja na papirju, in priloženim Amazon Premium Pencil pisalom, lahko uporabniki ustvarjajo zapiske neposredno na straneh e-knjig. Zmožnost Active Canvas, omogoča, da se zapiski zlahka integrirajo v besedilo knjige, ki se prilagodi okoli njih. Naprava s pomočjo umetne inteligence povzame strani v jedrnate točke, ročno napisane zapiske pa preoblikuje v berljivo pisavo. Kindle Scribe bo na voljo za 400 USD, z začetkom dobave 4. decembra.

Najbolj priljubljeni model v družini, Kindle Paperwhite, je prav tako doživel nadgradnjo. Po Amazonovih besedah je to zdaj njihov najhitrejši Kindle. Novi Paperwhite ima večji, 7-palčni zaslon in je nekoliko tanjši kot prejšnje generacije. S 16 GB prostora za shranjevanje in odpornostjo na vodo je Paperwhite popoln za dolgotrajno branje, saj njegova baterija zdrži do tri mesece. Njegova cena za osnovni model znaša 160 USD, medtem ko je različica Signature Edition z brezžičnim polnjenjem in 32 GB prostora na voljo za 40 dolarjev več.

Nazadnje je na voljo še novi vstopni model Kindle, ki ima zaslon z ločljivostjo 300 ppi, omogoča hitrejše obračanje strani in se ponaša s 16 GB prostora za shranjevanje. Tehta le 159 gramov in je dovolj kompakten, da ga je mogoče držati v eni roki ali spraviti v žep. Cena tega modela se začne pri 110 USD.