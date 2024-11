Pretočne storitve se dražijo ali omejujejo uporabnike

Mnoge priljubljene pretočne storitve so v zadnjem letu dvignile svoje cene. Igričarska platforma GeForce Now se jim za zdaj ne bo pridružila, saj namerava ubrati drugačen pristop.

NVIDIA bo s 1. januarjem 2025 uvedla omejitev igralnega časa za uporabnike svoje storitve pretočnega igranja GeForce Now. Novim naročnikom bo mesečno na voljo do 100 ur igranja, potem pa bodo morali za dodatne ure doplačati. Obstoječi naročniki, ki se bodo prijavili do 31. decembra 2024, bodo lahko brez omejitve uporabljali storitev do začetka leta 2026. Cena paketov ostajajo nespremenjene, Performance stane 11 evrov na mesec, Ultimate pa še enkrat toliko. V primeru dosežene meje igralnega časa bodo naročniki lahko kupili dodatnih 15 ur igranja za 3 (Performance) oziroma 6 evrov (Ultimate).

NVIDIA pojasnjuje, da bo uvedba omejitve igralnega časa omogočila ohranjanje stabilnih cen za storitev GeForce Now, pri čemer ocenjujejo, da povprečen uporabnik s stotimi urami mesečno zadosti svojim potrebam.