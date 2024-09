Objavljeno: 24.9.2024 05:00

Predelal kalkulator za goljufanje, da ima ChatGPT!

Uporaba grafičnih kalkulatorjev na izpitih je kontroverzna tema, o kateri ima vsak profesor svoje mnenje. A vsi se strinjajo, da je njihova glavna prednost izris funkcij in ostali bonbočki, ki ji znajo sami. Kaj pa če bi na njih poganjali – umetno inteligenco? Resda so za kaj takega prešibki, a v internet se zmorejo povezati, če jih ustrezno spremenimo.

Uporabnik YouTuba z vzdevkom ChromaLock je predelal grafični kalkulator Texas Instruments TI-84 tako, da lahko dostopi do interneta in se poveže s ChatGPT. Uporabil je povezavo na kalkulatorju (link port), ki je načeloma namenja povezavi z drugimi napravami. Nato pa je izdelal tiskano vezje, ki vsebuje majhen mikrokrmilnik za Wi-Fi (Seed Studio ESP32-C3), ki omogoča povezavo z ostalimi komponentami v kalkulatorju.

Postopek ni bil enostaven, pojavilo se je mnogo težav zaradi nezdružljivosti in različnih napetosti, a na koncu je uspelo. Ustrezni načrti in koda so na voljo na GitHubu, komercialnega izdelka pa ni možno kupiti – izdelati ga moramo sami. In kaj dobimo?

Vmesnik do ChatGPT na kalkulatorju, ki omogoča goljufanje na različne načine, vključno z nalaganjem slik. Kalkulator ustrezne programe s spleta potegne, ko jih rabi, zato pregled pred testom ne pokaže nič nenavadnega.

