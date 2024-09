Potek digitalizacije Evropske unije

Digitalna preobrazba podjetij v Evropski uniji je v letu 2023 postregla s spodbudnimi podatki, saj je 59 % podjetij doseglo vsaj osnovno raven digitalizacije oziroma digitalne intenzivnosti, kot so kazalnik poimenovali pri Eurostatu. Med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) je bil ta delež 58 %, medtem ko je 91 % velikih podjetij doseglo to raven. Kljub temu, da se manjša vse bolj digitalizirajo, je še vedno opazna razlika med njimi in večjimi podjetji, kar nakazuje razlike v zmožnosti za uvajanje naprednih tehnologij.

Digitalna intenzivnost se meri z Indeksom digitalne intenzivnosti (DII), ki podjetja ocenjuje glede na uporabo vsaj štirih izbranih digitalnih tehnologij od skupno dvanajstih. Te tehnologije vključujejo umetno inteligenco, družbena omrežja, računalništvo v oblaku, sisteme za upravljanje odnosov s strankami (CRM) ter spletno trgovino, ki predstavlja vsaj 1 % celotnega prihodka podjetja. Cilj evropskega programa Digitalno desetletje je, da do leta 2030 več kot 90 % MSP doseže vsaj osnovno raven digitalne intenzivnosti, kar pomeni, da so MSP v letu 2023 še 32 odstotnih točk oddaljene od tega cilja.

V letu 2023 je samo 4,4 % MSP doseglo zelo visoko raven digitalne intenzivnosti, medtem ko jih je 19,6 % doseglo visoko raven. Največji delež podjetij se je uvrstil v kategoriji nizke (33,8 %) in zelo nizke (42,3 %) digitalne intenzivnosti, kar kaže na to, da imajo mnoga podjetja še vedno omejeno uporabo digitalnih tehnologij in da bo potrebnih še veliko prizadevanj za dosego ambicioznih ciljev do leta 2030.

Med državami članicami so najvišjo raven digitalne intenzivnosti dosegla podjetja na Finskem (13 %), Malti (11,4 %) in na Nizozemskem (11 %). Nasprotno pa so podjetja z zelo nizko digitalno intenzivnostjo najbolj prisotna v Romuniji (72,1 %), Bolgariji (70,6 %) in Grčiji (56,2 %), kar kaže na izrazito digitalno neenakost znotraj EU. Slovenija je nekje v sredini, saj je najvišjo raven digitalne intenzivnosti doseglo 4,7% podjetij, zelo nizko digitalno intenzivnost pa 48,8% podjetij.