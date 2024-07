Popravila podmorskih kablov v Rdečem morju napredujejo

V Rdečem morju so vendarle stekla popravila treh poškodovanih podmorskih optičnih kablov, ki so bili pretrgani februarja. Tedaj jih je pretrgala ladja, ki se je potopila zaradi napada Hutijev. Zaradi zapletenih geopolitičnih razmer in napadov Hutijev na ladje je popravilo čakalo. Ta teden so usposobili kabel AAE-1, ki povezuje Azijo in Evropo ter teče pod Rdečim morjem.

Popravilo preostalih dveh kablov Seacom in EIG bo sledilo. Izvaja ga specializirana ladja Niwa, ki je registrirana v Združenih arabskih emiratih. Jemenske oblasti so sedaj uspele zagotoviti dovoljenja in varen pristop do kablov, zato so popravila sploh lahko stekla. Pri tem sta morali sodelovati uradna vlada in uporniška vlada.

Dodatno težavo je predstavljal TeleYemen, ki je eden izmed članov konzorcija lastnikov kabla AAE-1. Jemenska vlada je trdila, da ima povezave z uporniki, zato dovoljenja sprva ni izdala, medtem ko je popravilo drugih dveh kablov odobrila maja.

Bloomberg