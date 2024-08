Polnilec, ki napolni telefon v štirih minutah in pol

Realme predstavil 320 W hitro polnjenje, ki lahko popolnoma napolni pametni telefon v štirih minutah in pol.

Realme je na kitajskem dogodku predstavil novo tehnologijo SuperSonic Charge z močjo 320 W, ki lahko pametni telefon s kapaciteto baterije 4.420 mAh popolnoma napolni v samo štirih minutah in pol. Realme je uspel povečati izhodno moč svojega obstoječega 240 W polnilnika na 320 W, ne da bi zvečal njegovo velikost. Novi polnilec Pocket Cannon, zdaj vključuje dva USB-C vhoda, ki omogočata polnjenje telefonov z močjo 150 W in prenosnih računalnikov z močjo 65 W. Pomemben napredek predstavlja tudi nova baterija s kapaciteto 4.420 mAh, ki vsebuje štiri posamezne celice, ki se lahko polnijo hkrati, kar omogoča hitrejše polnjenje. Zaenkrat še ni jasno, kdaj in v katerih napravah bo nova tehnologija na voljo.