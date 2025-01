Pebble se vrača z uro iz elektronskega papirja

Eric Migicovsky, ustanovitelj podjetja Pebble Technology, je napovedal vrnitev priljubljene pametne ure z zaslonom iz e-črnila.

Migicovsky je poudaril, da na trgu ni ure, ki bi zadostila njegovim potrebam, zato želi ustvariti naslednico izvirnega Pebbla. Nova ura bo ohranila ključne značilnosti, kot so stalno vključen zaslon iz elektronskega papirja, dolga življenjska doba baterije, preprosta uporabniška izkušnja za osnovne funkcije (čas, obvestila, nadzor glasbe, sledenje spancu in korakom) ter fizični gumbi. Nova različica pametne ure Pebble bo združljiva tudi s telefoni iPhone in omogočala uporabo več kot 16.000 prilagodljivih vmesnikov ter izdelavo lastnih.

Zahvaljujoč Googlovemu odprtju izvorne kode operacijskega sistema PebbleOS bo nova ura združljiva z obstoječimi aplikacijami in vmesniki starih modelov.