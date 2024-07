Pametni termostati prihajajo v Evropo

Na spletu objavljene fotografije razkrivajo, da bo Google kmalu predstavil četrto generacijo termostata Nest Learning.

Slike, ki jih je na družbenem omrežju X objavil uporabnik @MysteryLupin, prikazujejo novi termostat in nove temperaturne senzorje. Novi model termostata Nest Learning je po videzu podoben tretji generaciji, vendar ima bolj ukrivljen zaslon, verjetno občutljiv za dotik, ter novo ikono s tremi valovitimi črtami, ki obljublja možnost merjenja kakovosti zraka v prostoru.

Termostat, ki bo bržkone predstavljen na velikem dogodku spletnega velikana 13. avgusta, naj bi vseboval tudi Googlov radar Soli, ki omogoča zaznavanje prisotnosti in prilagoditev funkcij glede na to, ali je uporabnik doma ali ne. Novi temperaturni senzorji so okrogli in mehkejšega videza, imajo triletno življenjsko dobo baterije in naj bi stali 39 ameriških dolarjev oziroma 99 USD za komplet treh.

Pobegle slike prikazujejo tudi opuščeni model Nest E, kar nakazuje, da bo novi termostat prvič na voljo tudi v Evropi.