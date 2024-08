Pametna ogrlica proti osamljenosti

Avi Schiffmann, znan po spletni strani za sledenje okužbam z virusom COVID-19, je predstavil napravo Friend.

Friend je umetno inteligentna naprava, ki jo nosimo okoli vratu in je zasnovana kot digitalni prijatelj, ki nam pomaga premagovati občutek osamljenosti. Naprava se preko Bluetootha poveže s telefonom in nas stalno posluša. Interakcija s prijateljem je omogočena z gumbom na napravi. Namesto produktivnostnih zmožnosti Friend uporabniku nudi emocionalno podporo, čeprav ni namenjen kot terapevtsko orodje ali pripomoček za delo. Gre za AI spremljevalca, ki je vedno na voljo za pogovor in podporo. Za zasebnost posameznika je poskrbljeno, saj naprava posnetkov ne shranjuje, besedilna sporočila pa je mogoče kadarkoli izbrisati.

Z napravo Friend je Schiffmann zbral 2,5 milijona USD sredstev, vključno z investicijami iz Caffeinated Capital, Z Fellows, Perplexity AI in drugih. Naprava bo na voljo za prednaročila po ceni 99 USD, prve dostave pa so načrtovane za januar 2025.