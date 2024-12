OpenAI: Splošna umetna inteligenca je tu!

Bržkone je umetna inteligenca največkrat zlorabljena besedna zveza leta, a vsakokratna inkarnacija je omejena na specifične namene. Še vedno čakamo na splošno umetno inteligenco (AGI), ki jo imenujemo tudi močna ali polna. Ta bi zmogla vsa umska opravila, ki jih zmore človek – in besedah zaposlenih v OpenAI je že tu!

Minuli teden je OpenAI izdal novi model o1, ki je veliko prahu dvignil zaradi naročniškega paketa, ki stane 200 dolarjev, sicer pa bo po mnenju Sama Altmana bolj evolucija kot revolucija. Pred tremi meseci je Altman dejal, da je umetna superinteligenca oddaljena le nekaj tisoč dni, kar z drugimi besedami pomeni: v desetletju.

Vahid Kazemi iz OpenAI pa je javno dejal, da je po njegovem mnenju model o1 že AGI. Pri tem priznava, da O1 še ni boljši od ljudi v vseh sposobnostih in pri vseh opravilih, a to niti ni pomembno. Tudi ljudje so različno pametni. Kazemi pravi zgolj, da je O1 sposobnejša od večine ljudi pri večini opravil. Po drugi strani pa – morda ne potrebujemo AGI, temveč zgolj zelo veliko AI, za vsako opravilo pač.