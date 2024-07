OpenAI predstavil GPT-4o mini

Včeraj je OpenAI javnosti razkril manjšo verzijo obstoječega jezikovnega modela GPT-4o, ki se bo imenovala GPT-4o mini in bo zamenjala obstoječi GPT-3.5 Turbo. Na voljo je tako za uporabnike brezplačnih računov kakor tudi za naročnike ChatGPT Plus ali Team. Naročniki paketa Enterprise pa jo bodo dobili prihodnji teden.

GPT-4o mini je multimodalna kakor GPT-4o, torej se lahko odziva na besedilo, slike, zvoke itd. To je prvi model, ki podpira hierarhijo ukazov (instruction hierarchy), ki omogoča prioritiziranje posameznih ukazov. Na tak način bo teže izvajali nekatere napade, denimo jailbreak ali prompt injection.

Zakaj bi torej potrebovali manjši model, če niti večji GPT-4o ni popoln? Priprava manjših in cenejših modelov niti ni nova praksa, saj isto počne tudi konkurenca. Manjši modeli terjajo precej manj računske moči, a so isto uporabni pri na primer povzemanju besedila in drugih preprostih opravilih. Cenejši in hitrejše je tudi urjenje teh modelov, ker imajo manj parametrov.